VIDEO. Eruption d'un volcan au Guatemala: Le bilan s'alourdit à 62 morts

Les cendres du volcan ont tout recouvert dans les villages à proximité, ici à Escuintla, le 4 juin. — ESTEBAN BIBA/EFE/SIPA

Au moins 62 personnes ont été tuées et 46 blessées dans l’éruption dimanche d’un volcan très actif du Guatemala, a indiqué lundi l'Institut national médico-légal. L’éruption du Volcan de feu, haut de 3.763 mètres et situé à 35 kilomètres au sud-ouest de la capitale Guatemala, a également entraîné l’évacuation de plus de 4.500 personnes, ont indiqué les autorités.

David de Leon, porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes (Conred) a indiqué que le bilan s’alourdissait à mesure des découvertes de cadavres dans les villages situés sur le flanc du volcan, qui a projeté de la lave et des cendres sur une vaste zone, semant la panique parmi les habitants. Le précédent bilan faisait état de 25 morts et 46 blessés.

« Je n’ai rien pu faire pour sauver ma famille »

Selon David de Leon, les recherches d’éventuels survivants, suspendues pendant la nuit pour des raisons de sécurité, ont repris à l’aube dans la zone la plus affectée où s’affairaient policiers, militaires et membres de la Croix-Rouge.

A San Miguel Los Lotes, hameau détruit par l’éruption, un journaliste de l’AFP a pu observer lundi matin un paysage désolé mêlant décombres de maisonnettes réduites à néant et corps noircis d’hommes et d’animaux domestiques gisant entre boue et cendres encore fumantes.

Eufemia Garcia, 48 ans, doit la vie à son mari qui l’a forcée à quitter sa maison, mais elle était lundi à la recherche de trois de ses fils, de sa mère, de frères et de neveux. « Je ne voulais pas partir, je voulais y retourner, et je n’ai rien pu faire pour sauver ma famille », sanglote-t-elle.

Une immense nuée de cendres

« Si on s’en sort cette fois, une autre éruption nous aura », présageait Efrain Gonzalez, 52 ans, assis par terre dans un abri installé à Escuintlan, non loin de la localité d’El Rodeo, la plus affectée par l’éruption. Efrain est parvenu à fuir avec son épouse et son bébé d’un an, mais son fils de 10 ans et son autre fille de 4 ans sont portés disparus après que la lave eut emporté leur maison.

Dimanche, des images diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux ont montré une immense nuée de cendres descendant du volcan avant d’engloutir une route tandis que des habitants et des membres des équipes de secours fuyaient en courant. D’autres montraient des personnes couvertes de cendres que des secouristes essayaient de mettre à l’abri.

Le directeur de la Conred Sergio Cabañas a indiqué que les personnes décédées avaient été piégées par la lave incandescente descendue à toute vitesse du volcan. Au total l’éruption a duré plus de 16 heures, mais « une réactivation est possible », a prévenu de son côté l’Institut national de vulcanologie, recommandant de maintenir de strictes mesures de précaution dans cette région.