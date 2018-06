Donald Trump assure avoir «le droit absolu» de s'auto-gracier

Visiblement Donald Trump ignore tout du concept de séparation des pouvoirs. Il a en effet affirmé lundi avoir le « droit absolu » de s’accorder la grâce présidentielle, tout en assurant n’avoir rien à se reprocher dans l’enquête sur l’ingérence russe. Au-delà du strict débat juridique, Le fait même que le 45e président des Etats-Unis évoque cette hypothèse a suscité une avalanche de réactions indignées et de mises en garde.

D’autant que chaque jour qui passe, Donald Trump s’emploie, avec son entourage, à distiller l’idée que la suite de l'enquête dépend de son bon vouloir et qu’elle ne peut en définitive pas l’atteindre. Affirmant, contre toute évidence, que la nomination du procureur spécial Robert Mueller était « ANTICONSTITUTIONNELLE », il a fait mine lundi dans un tweet de se montrer beau joueur en acceptant que les investigations se poursuivent. « Malgré cela, nous jouons le jeu car, contrairement aux démocrates, je n’ai rien fait de mal ! », a-t-il lancé.

The appointment of the Special Counsel is totally UNCONSTITUTIONAL! Despite that, we play the game because I, unlike the Democrats, have done nothing wrong!

L’enquête sur une éventuelle collusion entre l’équipe de campagne Donald Trump et Moscou ainsi qu’une possible « obstruction de justice » de la part du président américain est une épée de Damoclès sur le mandat du magnat de l’immobilier.

« Comme cela a été stipulé par de nombreux spécialistes du droit, j’ai le droit absolu de me GRACIER, mais pourquoi le ferais-je alors que je n’ai rien à me reprocher ? », a écrit le président dans un tweet matinal, avec le style volontiers provocateur qu’il affectionne.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!