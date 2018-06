Après 25 jours d'absence, le mystère Melania Trump s'épaissit

Où peut bien être passée la Première dame des Etats-Unis ? Depuis 25 jours, aucune trace de Mélania Trump à la télévision américaine. Son absence prolongée après une opération pour un problème «bénin» au rein fait courir les plus folles théories.

Rentrée de l’hôpital il y a plus de deux semaines, elle doit présider, avec son époux, une réception ce lundi en fin d’après-midi en l’honneur des familles de soldats américains tombés au combat. Mais là encore, la presse ne sera pas admise.

De quoi alimenter encore le moulin à rumeurs qui tourne à plein régime depuis l’annonce, dimanche, que Melania Trump, 48 ans, n’accompagnerait son mari ni au G7, en fin de semaine a Canada, ni au sommet historique de Singapour avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, le 12 juin. Et manquer cet évènement ultra-attendu surprend.

Aurait-elle en fait subi une opération de chirurgie esthétique ? Serait-elle rentrée à New York ? Habiterait-elle avec ses parents à Washington, ne pouvant supporter son mari ? Coopérerait-elle avec le procureur spécial enquêtant sur le dossier russe ?

Autant de pistes parfois farfelues dont Melania Trump s’était moquée mercredi sur Twitter. «Je vois que les médias font des heures supplémentaires et spéculent sur le lieu où je me trouve et ce que je fais. Soyez rassurés, je suis ici à la Maison Blanche avec ma famille, je me sens très bien et je travaille dur pour le peuple américain et les enfants !»

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!