VIDEO. Eruption d'un volcan au Guatemala: Au moins six morts, 20 blessés et des milliers d'évacués

L’éruption du volcan de Fuego a déclenché l’évacuation de milliers de personnes, a annoncé la protection civile. La pluie de cendres émises par le volcan, haut de 3.763 mètres et situé à 35 kilomètres de la capitale Guatemala, a aussi entraîné la fermeture de l’aéroport international.

Six personnes ont été tuées par des coulées de lave brûlante dans deux localités situées au sud du Volcan de Fuego, a annoncé à la presse David de Leon, porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes (Conred).

Vingt autres personnes ont été blessées et plus de 2.000 ont dû être évacuées en raison de l’éruption, qui a affecté notamment des communes rurales proches du volcan et la cité coloniale d’Antigua, le plus important site touristique du Guatemala.

L’aéroport international de Ciudad de Guatemala a été temporairement fermé en raison des cendres volcaniques, et des équipes de l’aéroport et de l’armée ont entrepris de déblayer les pistes pour permettre la reprise du trafic, a annoncé la Direction générale de l’aviation civile.

One of the biggest #volcanoes erupted today back home in #Guatemala , causing death to some and hurting others...worried for my family because some live close to it...hoping everyone is ok, and praying for all those affected by it 😔🙏🏻 #VolcanDeFuego pic.twitter.com/3nN1OMTCW7