Slovénie: Le conservateur Janez Jansa et sa peur des migrants vire en tête des législatives

L'ancien Premier ministre conservateur Janez Jansa, un proche du Hongrois Viktor Orban, est arrivé en tête des législatives slovènes dimanche, selon un sondage sortie des urnes publié par la télévision publique RTV à l'issue du scrutin, mais n'apparaît pas assuré de pouvoir rassembler une majorité de gouvernement.

Une campagne sur le spectre de l’invasion migratoire

«Nous avons fait un premier pas pour un Slovénie forte et responsable en Europe», s'est félicité Janez Jansa, 59 ans, dans un tweet à l'issue du scrutin.

Omniprésent sur la scène politique slovène depuis l'indépendance en 1991 de cette ex-république yougoslave, cet ancien dissident voit son Parti du centre moderne (SMC) crédité de 24,4% des voix après avoir agité durant sa campagne le spectre d'une «invasion» migratoire, empruntant des accents xénophobes au Premier ministre national-conservateur hongrois Viktor Orban.

Ce dernier lui a d'ailleurs apporté durant la campagne un soutien appuyé, qualifiant le dirigeant conservateur de «garant de la survie du peuple slovène».

Hvala Slovenija! 🇸🇮💛💙 Zmaga pa pripada tudi vztrajnikom za resnico in pravico @odbor2014 pic.twitter.com/E0aLMxXT2k — Janez Janša (@JJansaSDS) June 3, 2018

Le rôle crucial de l'indépendant Marjan Sarec

En net recul, le Parti du centre moderne (SMC, centre-gauche) du Premier ministre sortant Miro Cerar ne recueille que 9,8%. La coalition sortante fait toutefois jeu égal avec le SMC si l'on prend en compte les scores des sociaux-démocrates (9,3%) et du part des retraités Desus (5%).

Dans ce contexte, l'indépendant Marjan Sarec, donné deuxième à 12,6%, apparaît appelé à jouer un rôle crucial, selon les analystes.

«Dans la mesure où nous sommes un parti non-représenté au Parlement, c'est un succès très important», s'est félicité à l'annonce des estimations cet ancien comédien devenu maire d'une petite ville de province, sur la plateau de la télévision privée POP TV.

1,7 million d'électeurs étaient appelés aux urnes

Marjan Sarec, 40 ans, qui cite volontiers le président français Emmanuel Macron en exemple, a réaffirmé qu'il n'entendait pas nouer d'alliance avec Janez Jansa, 59 ans. «Nous l'avons dit si souvent que nous ne serions pas crédibles si nous le faisions», a-t-il déclaré.

Il a en revanche estimé que c'est sa formation qui in fine pourrait «avoir l'opportunité de former un gouvernement», si Janez Jansa, un personnalité volontiers clivante, échouait à rassembler une majorité.

Quelque 1,7 million d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ce scrutin à la proportionnelle destiné à pourvoir les 90 sièges au Parlement, dans ce pays entré dans l'Union européenne en 2004 et membre de la zone euro depuis 2007.

Premier ministre de 2004 à 2008 et de 2012 à 2013, Janez Jansa avait été obligé d'écourter son deuxième mandat en raison d'une condamnation pour corruption qui lui avait valu plusieurs mois d'emprisonnement en 2014.

Un retour de Jenza sur la rhétorique de la peur

Le dirigeant conservateur, qui avait obtenu l'annulation du jugement la même année, a construit son retour au premier plan en agitant le spectre migratoire dans ce petit pays situé sur l'ancienne «route des Balkans».

Une rhétorique qui rend aujourd'hui encore plus délicat un rapprochement avec les partis du centre sans lesquels Janez Jansa ne semble pas pouvoir être en mesure de rassembler une majorité.

«Répandre la peur (des migrants) et impliquer le Premier ministre d'un pays voisin dans notre campagne, c'est franchir la ligne rouge. Ni moi ni les membres de ma liste ne pouvons nous inscrire dans une telle constellation», avait prévenu Marjan Sarec avant le vote.

Une élection sur fond de grogne sociale

Pour la première fois depuis dix ans, les élections slovènes se sont déroulées dans un contexte de croissance économique soutenue et de chômage bas, dans ce pays frappé de plein fouet par la crise économique de 2008, et qui avait échappé de peu à une mise sous tutelle internationale en 2013.

La campagne s'est néanmoins déroulée dans un contexte de grogne sociale et de revendications de hausses des salaires et des retraites après dix années d'austérité. Une réforme du système de santé, jugé inefficace et coûteux, et l'amélioration du climat des affaires ont également été réclamées.

Mais Janez Jansa a réussi durant sa campagne à faire de l'immigration un thème central, avec l'appui de médias financés par des fonds hongrois, a relevé le quotidien Dnevik.