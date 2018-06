Un policier a blessé par balles un homme armé d'un couteau et «causant des troubles» à l'intérieur de la grande cathédrale de Berlin, ont indiqué les forces de l'ordre qui ont bouclé l'entrée de l'édifice.

«Vers 16h (14h GMT), la police est intervenue en raison d'une personne y causant des troubles, par la suite un officier de police a fait usage de son arme de service», a indiqué une porte-parole de la police à l'AFP.

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 3, 2018

«Pas de motivations terroristes derrière cet incident»

L'homme âgé de 53 ans et de nationalité autrichienne «a été blessé aux jambes», a précisé la police sur son compte twitter. Elle a aussi appelé à «éviter toute spéculation» sur les motivation de la personne blessée et indiqué ne pouvoir donner plus de détails à ce stade. Elle a précisé plus tard qu'il «n'y a pas d'éléments montrant qu'il y a des motivations terroristes derrière cet incident», a indiqué une porte-parole de la police à l'AFP.

La grande cathédrale de Berlin, située dans le centre historique de la capitale allemande, est une des principales attractions touristiques de la ville.

L'AFP sur place a constaté que plusieurs policiers munis d'armes automatiques patrouillaient dans les environs. L'entrée de la cathédrale était bloquée par des cordons de police.

