VIDEO. Etats-Unis: Un agent du FBI tire accidentellement sur un client en faisant un flip arrière dans un bar

La scène a entièrement été filmée​ et diffusée sur les réseaux sociaux. Un agent du FBI a accidentellement tiré sur un homme à l’intérieur d’un bar de Denver, dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis), rapporte ABC News.

Après avoir réalisé un flip arrière sur la piste de danse, le policier s’est rendu compte qu’il avait perdu son revolver. En voulant le récupérer, il a malencontreusement actionné la gâchette, et le coup est parti.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ