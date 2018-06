Méditerranée: Trente-cinq corps de migrants repêchés au large de la Tunisie, et neuf au large de la Turquie

Des migrants sur un bateau en Méditerranée. (Illustration) — Emilio Morenatti/AP/SIPA

Journée noire en Méditerranée ce dimanche. Trente-cinq corps de migrants ont été repêchés et 68 personnes ont été secourues au large du sud de la Tunisie, a indiqué dimanche après-midi le ministère de la Défense tunisien dans un bilan encore provisoire.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une embarcation de migrants a été repérée alors qu’elle était « sur le point de couler », au large des côtes du gouvernorat de Sfax, avait indiqué plus tôt le ministère de l’Intérieur. Depuis, et jusqu’à « 13h locales (12h GMT), 35 corps ont été repêchés et 68 migrants ont été secourus », a précisé le porte-parole du ministère de la Défense.

Et neuf migrants morts au large de la Turquie

Un peu plus tôt ce dimanche matin, neuf migrants qui cherchaient à rejoindre l’Europe à bord d’une vedette sont morts lorsque leur bateau a fait naufrage au large de la côte méditerranéenne de la Turquie, a annoncé l’agence turque Anadolu.

Le bateau avec 15 personnes à bord s’est trouvé en difficulté au large de la province d’Antalya, a indiqué l’agence. Cinq personnes ont pu être sauvées et une est toujours portée disparue. Six enfants et une femme figurent parmi les neuf morts, a précisé l’agence.