Las Vegas: Un couple de Vietnamiens poignardé à mort dans une chambre d'hôtel

Un couple de touristes vietnamiens a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Las Vegas ( Etats-Unis), a annoncé la police qui a confirmé un double homicide. Le meurtre a vraisemblablement eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, a expliqué le policier Ray Spencer lors d’un point presse vendredi soir, quelques heures après la découverte des corps par un vigile de l’hôtel.

Aucun suspect n’a été appréhendé pour l’instant. L’identité des victimes n’a pas encore été rendue publique.

Police are investigating the stabbing deaths of two people in a hotel room on the Las Vegas strip. The man and woman were Vietnamese tourists traveling with a tour group and staying at "Circus Circus." Both were stabbed multiple times. pic.twitter.com/KH2cLXxISO