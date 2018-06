Etats-Unis: Un chauffeur Uber soupçonné d'avoir tué un de ses clients

La police effectue les premières constatations sur le véhicule du chauffeur. — David Zalubowski/AP/SIPA

Michael Hancock, 29 ans, chauffeur Uber à Denver au Colorado, est accusé d’avoir tiré à de multiples reprises sur son passager, Hyun Kim, âgé de 45 ans, dans la nuit de vendredi à samedi. D’après la police, l’altercation s’est déroulée devant témoins, sur une autoroute de la ville. Le chauffeur a été arrêté.

Il aurait expliqué aux premiers témoins sur place que le client l’avait agressé, selon un rapport de la police de Denver, et qu’il lui avait alors tiré dessus. Michael Hancock est resté sur place jusqu’à l’arrivée des secours et des policiers. Il avait un pistolet semi-automatique et a été arrêté. Dix cartouches ont été retrouvées sur place, selon la police.

« Nous sommes profondément troublés par les évènements de Denver », a rapidement réagi la compagnie Uber.