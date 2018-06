Un avion contraint d'atterrir à cause de l'odeur d'un passager

C. Ape.

NAUSEABOND « Plusieurs passagers se sont trouvés mal et se sont même mis à vomir », a indiqué un passager…

Avion Transavia, Orly. — IBO/SIPA

Un avion devant rallier les Canaries à Amsterdam a dû atterrir d’urgence à Faro (Portugal). En cause : l’odeur d’un passager.

A bord de l’appareil de la compagnie Transavia « la puanteur était intenable », rapporte le quotidien belge flamand Het Laatste Nieuws, citant un passager.

Des passagers se sont mis à vomir

Alors qu’il avait décollé normalement des Canaries, l’avion a dû se poser dès que possible, non pour des problèmes mécaniques, mais en raison de l’odeur de l’un des passagers. « Plusieurs passagers se sont trouvés mal et se sont même mis à vomir. Pour nous épargner, l’équipage l’a même fait rester un moment dans les toilettes de l’avion. »

Le porte-parole de la compagnie a indiqué que « l’équipage trouvait irresponsable de continuer à voler avec un passager qui semblait malade. L’appareil a donc été dévié pour des raisons médicales, mais il est exact qu’il dégageait une certaine odeur ».

Le passager à l’odeur indélicate a été pris en charge par le personnel médical de l’aéroport de Faro après avoir été débarqué.