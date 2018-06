Donald Trump confirme la tenue du sommet avec Kim Jong-un le 12 juin à Singapour

La rencontre annulée est « back on track ». Donald Trump a confirmé vendredi la tenue de son sommet avec Kim Jong-un le 12 juin à Singapour après avoir reçu pendant plus d’une heure à la Maison Blanche le bras droit du dirigeant nord-coréen.

En s’exprimant devant la presse, le président américain qui avait annoncé l’annulation du sommet la semaine dernière, a affirmé que la Corée du Nord voulait dénucléariser, et prédit que le dialogue avec Pyongyang serait « un processus couronné de succès ».

"I think they want to do that, I know they want to do that," Pres. Trump says about prospect of North Korea denuclearization.



"They want other things along the line," the president adds. https://t.co/OpNTGNaqWM pic.twitter.com/4j0Ue44s8R