Une panne affecte les paiements Visa en Europe

Vous avez peut-être été surpris par l’apparition du message « paiement refusé » ce vendredi alors que vous passiez en caisse. Pas de panique, le problème ne viendrait pas de votre compte en banque.

La société de services de paiement Visa a annoncé être confrontée à une « interruption de service » empêchant « certaines transactions » en Europe.

We are currently experiencing a service disruption which is preventing some Visa transactions in Europe from being processed. We are investigating the cause and working as quickly as possible to resolve the situation. We will keep you updated.