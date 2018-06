Hawaï: L'éruption du volcan Kilauea fait pleuvoir des fils de verre sur l'île

C. Ape.

PLANETE Le Kilauea est l’un des volcans les plus actifs du monde...

Le volcan Kilauea de l'île d'Hawaï est en éruption depuis début mai — CATERS/SIPA

L'éruption du volcan Kilauea, à Hawaï, n’en finit pas de menacer les habitants de l’île. Alors que le volcan, en éruption depuis début mai, déverse lentement de la lave sur l’île, bloquant des routes et forçant l’évacuation d’environ 2.000 personnes, il fait à présent pleuvoir des fils de verre.

Ces « cheveux de Pélé » (en référence à la déesse hawaïenne des volcans du même nom) sont en réalité des fils de lave en fusion de 0,5 millimètre de diamètre et pouvant atteindre 2 mètres de long, note Mashable.

Irritations aux yeux et à la peau

L’USGS, l’organisme américain qui surveille l’éruption, indique que ces « cheveux de Pelé et d’autres formes légères de verre volcanique tombent, portés par le vent et s’accumulent au sol ». Ces particules « peuvent causer des irritations aux yeux et à la peau similaire aux cendres volcaniques », souligne l’USGS.

Le Kilauea est l’un des volcans les plus actifs du monde et l’un des cinq que compte l’île d’Hawaï, la plus grande de l’archipel. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées depuis le début de son éruption le 3 mai.

