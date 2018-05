Une comique américaine traite Ivanka Trump de «salope de bonne à rien»

La présentatrice de TBS, Samantha Bee, en 2018. — Chris Pizzello/AP/SIPA

Y a-t-il deux poids, deux mesures dans les médias américains face aux dérapages de gauche et de droite ? Après celui de l’actrice pro-Trump Roseanne Barr, qui a provoqué l’annulation immédiate de sa sitcom par ABC, c’est une comique américaine qui se trouve en position délicate après avoir insulté Ivanka Trump. Mais Samantha Bee s’est excusée, jeudi, et la chaîne TBS n’a, pour l’instant, pas prévu de la limoger.

Mercredi, Samantha Bee, qui fait dans la satire politique, sur le modèle de Jon Stewart, a critiqué la fille du président américain pour son inaction sur le dossier des enfants de migrants séparés de leurs parents. En pleine polémique, Ivanka Trump a eu la mauvaise idée de tweeter cette jolie photo de son plus jeune fils, il y a quelques jours, avec la légende « Mon <3 #DimancheMatin ».

« Tu sais, Ivanka, c’est une belle photo de toi et de ton enfant, mais laisse-moi te dire un truc, d’une mère à l’autre : ''Fais quelque chose à propos de la politique d’immigration de ton père, espèce de salope de bonne à rien'' ». Dans le détail, elle a utilisé l’expression « Feckless cunt ». Si « cunt » a la même origine étymologique que « con/conne » en français, et fait référence au sexe de la femme, l’insulte est beaucoup plus forte et vulgaire en anglais, à tel point que le mot est banni du langage sur la place publique.

« Propos répugnants »

« Je voudrais sincèrement m’excuser auprès d’Ivanka Trump et des téléspectateurs pour avoir utilisé cette obscénité à l’antenne pour la décrire. C’était déplacé et inexcusable. J’ai franchi une ligne, et je le regrette sincèrement ».

I would like to sincerely apologize to Ivanka Trump and to my viewers for using an expletive on my show to describe her last night. It was inappropriate and inexcusable. I crossed a line, and I deeply regret it. — Samantha Bee (@iamsambee) May 31, 2018

« Samantha Bee s’est excusée pour ses propos répugnants et déplacés à propos d’Ivanka Trump, et c’était la bonne chose à faire. Ces mots n’avaient pas leur place à l’antenne. Nous avons également fait une erreur et nous la regrettons », a pour sa part réagi la chaîne, qui appartient au groupe Time Warner, comme CNN.

Un peu plus tôt, la porte-parole de la Maison Blanche avait dénoncé des « propos répugnants » ainsi que « le silence assourdissant de la gauche et des médias ». Sarah Huckabee Sanders a implicitement demandé à la chaîne de limoger la présentatrice, appelant « les dirigeants de Time Warner à prouver que des injures visant explicitement des femmes de ce gouvernement ne seront pas tolérées ». De nombreux commentateurs conservateurs ont également réclamé la tête de la comique. On attend le tweet de Donald Trump.