Les tarifs douaniers américains appliqués vendredi, l'Europe va riposter

Donald Trump a signé un décret imposant des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium le 8 mars 2018. — Susan Walsh/AP/SIPA

La première salve de ce qui pourrait devenir une guerre commerciale est lancée. Les Etats-Unis ont annoncé jeudi l’application dès vendredi d’importants tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium importés de l’Union européenne, du Mexique et du Canada. Cette annonce, faite par le secrétaire au commerce de Donald Trump, Wilbur Ross, a été immédiatement suivie d’une volée de réactions des Européens notamment, la Commission européenne en tête, affirmant que des « contre-mesures » allaient être annoncées « dans les prochaines heures ».

Les Etats-Unis ont donc décidé de ne pas prolonger l’exemption temporaire accordée à l’Union européenne jusqu’à jeudi minuit et vont mettre en place des taxes de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium au titre de la protection de leur « sécurité nationale ». Le sursis sur ces taxes est également levé pour le Mexique et le Canada, les deux partenaires de l’accord de libre-échange nord-américain (Aléna) dont la renégociation, entamée il y a dix mois, peine à aboutir.

Riposte prévue de l’Europe

« Nous avons eu des discussions avec la Commission européenne et même si nous avons fait des progrès, ils ne sont pas allés jusqu’au point où il aurait été justifié soit de prolonger l’exemption temporaire, soit d’accorder une exemption permanente », a affirmé le ministre de Donald Trump.

Wilbur Ross a minimisé les risques de représailles de la part des pays visés estimant que les importations venant de l’Union européenne représentaient « peu de chose » par rapport au déficit commercial américain (moins de 3 milliards de dollars).

Peu après l’annonce de Washington, qui était pressentie ces derniers jours même si certains Européens espéraient encore l’imposition de quotas à l’exportation plutôt que des tarifs douaniers, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a déclaré à Bruxelles : « l’Union européenne ne peut pas rester sans réagir (…) Ce qu’ils peuvent faire, nous sommes capables de faire exactement la même chose ». « Les Etats-Unis ne nous laissent pas d’autre choix que de porter ce conflit devant l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) et d’imposer des droits de douane supplémentaires à un nombre de produits en provenance des USA », a expliqué Juncker.

Des taxes « illégales », selon Merkel

A Berlin, le gouvernement allemand a immédiatement promis que la réponse à « l’Amérique d’abord » sera « l’Europe unie » avertissant que « les guerres commerciales ne connaissent aucun vainqueur ». Les taxes douanières sont « illégales », a en outre asséné la chancelière allemande Angela Merkel dénonçant « une escalade qui nuira à tout le monde ».

Le secrétaire d’Etat français aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a qualifié les taxes américaines d'« injustifiables et injustifiées » et appelé Bruxelles à répondre en prenant des mesures de sauvegarde et de « rééquilibrage ». Le ministre français de l’économie Bruno Le Maire avait la veille prévenu que le commerce mondial n’était « pas un règlement de compte à OK Corral », se référant à un western classique américain. « Ce n’est pas chacun attaque l’autre et on voit qui reste debout à la fin », avait-il ajouté.