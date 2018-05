Etats-Unis: L'absence de Melania Trump aux côtés de son mari alimente rumeurs et fantasmes

Melania Trump en Floride, le 18 avril 2018. — RHONA WISE / AFP

Mais où est passée Melania Trump ? La première dame américaine est sortie de l’hôpital le 19 mai. Depuis, personne ne l’a vue assister à une cérémonie officielle ou se balader dans les couloirs de la Maison blanche. Ses conseillers ont beau démentir les rumeurs, les spéculations se multiplient sur les réseaux sociaux.

Cela fait maintenant 20 jours que Melania Trump n’a pas été vue en public. Est-elle encore malade après son « opération bénigne du rein » le 14 mai ? A-t-elle quitté la Maison blanche et son mari ? La discrète First Lady souhaite-t-elle quelques jours au calme ? Face aux spéculations et rumeurs, la Première dame a répondu mercredi sur Twitter. « Je vois que les médias font des heures supplémentaires spéculant sur l’endroit où je suis et ce que je fais. Soyez assurés, je suis à la Maison blanche avec ma famille, je me sens bien et je travaille dur au nom des enfants et du peuple américain. » Quelques mots qui ne suffisent pas à dissiper le doute.

La dernière apparition publique de Melania Trump, le 10 mai. - SAUL LOEB / AFP

Sa dernière sortie officielle date du 10 mai, lorsqu’elle a accueilli les trois Américains libérés de Corée du Nord. Depuis, aucune image de Melania Trump n’a été diffusée. Un message a été diffusé le 16 mai sur son compte Twitter : « Je me sens bien et j’ai hâte de rentrer à la Maison Blanche ». Laconique mais efficace, ce message a-t-il été écrit par la First Lady ?

Un bond dans les sondages

Trois jours plus tard, son mari, Donald Trump, écrivait sur Twitter être « heureux que notre incroyable First Lady soit de retour à la maison ». Mais depuis, aucun journaliste n’a pu confirmer ces annonces.

Mardi, la porte-parole officielle de Melania Trump s’est exprimée sur l’absence médiatique de Melania Trump. « Malheureusement, nous avons à faire aux théories du complot sans arrêt, ce n’est pas nouveau… Tout cela n’a pas de sens », a déclaré Stephanie Grisham sur CNN. « Je ne dirais pas qu’il s’agit d’une longue absence. Elle a été hospitalisée pendant près d’une semaine, elle est maintenant à la maison où elle se repose. Elle a eu plusieurs rencontres avec son staff et en aura d’autres cette semaine ».

Agée de 48 ans, Melania Trump est un sujet récurrent d’interrogations aux Etats-Unis. Selon un sondage cité par Le Parisien, cette absence prolongée lui a été bénéfique : sa popularité a bondi de 10 points dans les sondages, pour atteindre 57 %.

>> A lire aussi : Etats-Unis; Face aux rumeurs d'infidélité de son mari, Melania Trump reste impassible

>> A lire aussi : Qu'a fait Melania Trump depuis qu'elle est First Lady?

>> A lire aussi : Brigitte Macron, victime d’un photomontage qui montre son mari et Melania Trump très complices