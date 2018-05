Pourquoi l'Ukraine a mis en scène «la fausse mort» du journaliste Arkadi Babtchenko

Une fausse mort pour éviter un vrai meurtre. Après environ 24 heures de larmes et d’indignation, il est réapparu vivant mercredi : l’assassinat du journaliste russe critique du Kremlin Arkadi Babtchenko était une mise en scène de l’Ukraine, invraisemblable opération visant, selon Kiev, à déjouer un meurtre commandité par la Russie.

« Je voudrais féliciter la famille d’Arkadi Babtchenko et Arkadi Babtchenko lui-même », a rapidement lancé le chef Services de sécurité ukrainiens (SBU), Vassyl Grytsak. Arkadi Babtchenko est alors entré dans la pièce, sous les applaudissements et les cris d’incrédulité de ses confrères.

Face aux caméras, en pull à capuche sombre, le journaliste a expliqué avoir participé à une mise en scène dans le cadre d’une « opération spéciale » préparée depuis deux mois. « Je voudrais vraiment remercier les Services de sécurité ukrainiens de m’avoir sauvé la vie », a-t-il déclaré.

S’il a présenté ses excuses à sa femme, les forces de sécurité ukrainiennes ont assuré que sa famille était au courant de l’opération, qui visait à déjouer une tentative d’assassinat pour laquelle un Ukrainien recruté par les « services de sécurité russes » et présenté comme l'« organisateur » a été arrêté. Il devait ensuite préparer les assassinats d’une trentaine d’autres personnes, essentiellement des Russes exilés en Ukraine, a affirmé Vassyl Grytsak.

Un conseiller du ministre de l’Intérieur et député, Anton Guerachtchenko, a affirmé sur Facebook que cette mise en scène violente était nécessaire pour « remonter et documenter toute la chaîne, du tueur à gages aux organisateurs et aux commanditaires », en les persuadant que « la commande a bien été exécutée ». « Sherlock Holmes a utilisé avec succès la méthode de la mise en scène de sa propre mort pour élucider efficacement des crimes compliqués », a-t-il ajouté.

De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé une « nouvelle provocation antirusse ». L’opposant à Poutine Gary Kasparov, lui, reste perplexe face à cette « une étrange mascarade ».

A bizarre charade, but I've had too many colleagues beaten & murdered to be anything but happy that Arkady Babchenko is alive and well. As a good reporter, he can now commence fact-checking his obituaries! https://t.co/Hj3AdJT5mk https://t.co/ZuxxUyxFP8