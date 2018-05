Un Airbus va effectuer le plus long vol commercial de l'histoire entre Singapour et New-York

Près de 16.700 km, entre Singapour et New-york, en un peu moins de 19 heures de vol. Cette nouvelle liaison, annoncée pour octobre 2018 par la compagnie Singapour Airlines, offrira tout simplement pour ses 161 passagers le plus long vol commercial jamais opéré dans le monde.

Un record rendu possible par l’utilisation d’un A350-900 Ultra Long Range d’Airbus, le nouvel avion à très long rayon d’action construit à Toulouse. Cet appareil, qui a réalisé son premier vol commercial le 23 avril, est en théorie capable de voler vingt heures et de parcourir 18.000 kilomètres.

