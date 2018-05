Harcèlement: L'avocat de Morgan Freeman demande à CNN de retirer ses accusations

Il dénonce «volonté de nuire, erreurs, (...) absence de contrôle éditorial et mauvaises pratiques journalistiques». L'avocat de Morgan Freeman a demandé mardi dans une lettre à CNN de retirer son sujet accusant l'acteur vedette de harcèlement sexuel, la chaîne d'information s'y refusant pour l'instant.

«Nous avons présenté à CNN des preuves objectives, y compris des vidéos et dénis officiels par les supposées "victimes" que les supposés incidents qui ont donné naissance à cette histoire ne se sont jamais produits», a affirmé l'avocat de la star de 80 ans, Robert Schwartz.

Dans un sujet de CNN jeudi, l'acteur de Million Dollar Baby ou Batman Begins est accusé par huit femmes dont beaucoup anonymes d'avoir de manière répétitive fait des commentaires déplacés à des collaboratrices ou journalistes sur leur corps ou des allusions sexuelles, ou encore qu'il faisait travailler les femmes dans une atmosphère «toxique».

