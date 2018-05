Les infos immanquables du jour: Héros naturalisé français, femmes chauves et folle histoire

Sans cheveux depuis 17 ans, Johane a décidé de consacrer son énergie à s'accepter telle qu'elle était et privilégier son bonheur plutôt que de continuer à tenter des traitements de repousse qui ne fonctionnaient pas. — Johane B. / Rose aux joues Photographie

Que vous habitiez à Plaisir ou à Bron, c’est enfin l’heure de vos immanquables du jour.

L’article le plus lu du jour : Mamoudou Gassama va être «naturalisé français» et intégrer les pompiers après avoir sauvé un enfant

Il a sauvé un enfant suspendu dans le vide à Paris. Malien, Mamoudou Gassama, va être « naturalisé français » et intégrer les pompiers, a annoncé Emmanuel Macron à l’issue de sa rencontre avec le jeune homme. Il sera reçu mardi à 10 heures à la préfecture de Seine-Saint-Denis où lui sera remis un titre de séjour lui permettant de travailler et d’entamer sa procédure de naturalisation.

En jeans et chemise à manches courtes, Mamoudou Gassama a parlé quelques minutes avec le chef de l’Etat devant les caméras, avant que l’entretien ne se poursuive en tête-à-tête. A l’invitation du président, le jeune homme a raconté les circonstances de son acte de bravoure. « Bravo », a lancé Emmanuel Macron. Dans un entretien accordé à 20 Minutes, le directeur des « opérations France » pour Médecins du Monde dénonce la différence de traitement entre ce sans-papiers d’origine étrangère et le reste de la population migrante.

>> A lire aussi: Le père de l'enfant suspendu à un balcon jouait à «Pokemon Go» au moment des faits

L’article le plus partagé du jour : Il prend l’autoroute à contresens, warnings allumés et sur la bande d'arrêt d'urgence

Un automobiliste qui n’était apparemment pas en mesure de payer au péage de Schwindratzheim, un péage situé sur l’autoroute A4 à une trentaine de kilomètres de Strasbourg, a décidé de reprendre l’autoroute à contresens… On vous détaille la suite de ce faits divers par ici.

L’article de la rédaction du jour : «Etre chauve est l’un des plus beaux cadeaux que la vie m’ait faits»

Leurs cheveux, elles les adoraient, elles en étaient fières et les considéraient comme un élément essentiel de leur beauté. Jusqu’à ce qu’ils commencent à tomber. A tous tomber, jusqu’au dernier, à cause d’une alopécie, ou pelade totale. Aujourd’hui, elles sont chauves, mais vivent avec, sans cheveux, et l’assument ! Certaines, certes, plus facilement que d’autres. Elles racontent leur histoire à 20 Minutes.

La guerre aux incivilités est déclarée. Paris Habitat, bailleur social de la ville, va assermenter 100 agents afin de dresser des PV aux locataires qui se rendraient coupables d’infractions. Ils auront alors le statut de « gardes particuliers assermentés » et pourront sanctionner les locataires qui ne respecteraient pas les règles de vivre-ensemble. Alors que ce dispositif va s’étendre dans le parc social parisien, Ian Brossat adjoint PCF au logement d’Anne Hidalgo, revient pour 20 Minutes sur cette initiative de la mairie.

Roland, pour lui, c’était fini. Enfin, normalement. Eliminé des qualifications, il a pourtant été récupéré in extremis. Et après avoir avalé des centaines de kilomètres en voiture pour rallier Barcelone à Paris, Marco Trungelliti s’est offert le luxe de gagner son match au premier tour face à l’Australien Bernard Tomic. On vous raconte cette belle histoire par là.