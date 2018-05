Italie: Le président charge Carlo Contarelli de former le gouvernement

Le président italien Sergio Mattarella, le 27 mai 2018. — Vincenzo PINTO / AFP

Nouvelle nomination pour trouver une solution à la crise politique en cours en Italie. Le président italien, Sergio Mattarella, a chargé ce lundi Carlo Cottarelli, un ancien responsable du Fonds monétaire international (FMI), de former un gouvernement technique, a annoncé la présidence.

« Le président Mattarella a reçu le docteur Cottarelli, auquel il a demandé de former un gouvernement », a annoncé devant la presse le secrétaire général de la présidence, Ugo Zampetti, à l’issue d’une entrevue entre les deux hommes.

Des élections anticipées avant 2019

Cette nomination fait suite à l’abandon de Giuseppe Conte, nommé mercredi à ce poste, avant d’abandonner faute de consensus sur la composition du gouvernement.

Le nouveau Premier ministre a d’ores et déjà annoncé la tenue d’élections anticipées au plus tard « début 2019 ». « Je me présenterai au Parlement avec un programme qui, si j’obtiens la confiance, inclura le vote du budget 2019. Ensuite, le Parlement sera dissous, avec des élections début 2019 », mais sans la confiance les élections se dérouleront « après le mois d’août », a-t-il dit à la presse à l’issue de son entretien avec le président.

