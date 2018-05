Etats-Unis: L'état d'urgence est décrété dans le Maryland, après des inondations dévastatrices

Les images sont spectaculaires. Aux Etats-Unis, l’Etat du Maryland est en état d’urgence, après une tempête qui a causé des inondations dévastatrices dans la région. D’importants dégâts sont à déplorer.

L’eau brunâtre s’est infiltrée partout dans la rue d’Ellicott City dans le Maryland, faisant vaciller des bâtiments et renversant des voitures sur son passage, comme le montrent des vidéos prises par les habitants. Le niveau de l’eau est même monté au-dessus du premier étage en certains endroits.

Le gouverneur de l’Etat du Maryland Larry Hogan a décrété l’état d’urgence dimanche. Pour l’instant, aucun blessé n’a été signalé, d'après les pompiers. Les habitants de la ville sont invités à évacuer le centre-ville, à ne pas encombrer les routes et à se réfugier en hauteur. Un centre d’accueil a été ouvert pour les personnes touchées par l’inondation.

Selon les habitants, le flot qui s’est engouffré dans les rues de la ville est plus puissant que les inondations de 2016. L’événement, qui a marqué la population locale, avait fait deux morts. Ironie du sort, cette catastrophe intervient deux semaines après l’attribution d’un fonds de plus d’un million d’euros à la ville pour se protéger des inondations, selon le Time.

@HoCoGov continues to monitor the situation. We continue to ask folks to PLEASE STAY OUT OF #EllicottCityMD #HoCoMD. Until these storms move through the area, we are also asking folks to please stay off the roadways. #ECFlood