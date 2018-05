Eruption à Hawaï: Le «vog», brouillard volcanique, atteint les îles Marshall à 3.000 km de là

En anglais, on l’appelle le « vog », mot-valise formé de « volcano » et de « smog » - lui-même la contraction de « smoke » (fumée) et de « fog » (brouillard). Un nuage de « brouillard volcanique », issu de l’éruption du Kilauea à Hawaï, recouvrait dimanche les îles Marshall, un archipel océanien situé à 3.700 km d’Hawaï, où les météorologues ont mis en garde contre des risques de troubles respiratoires et de visibilité réduite.

Le phénomène « se répand sur la Micronésie », a mis en garde le service national américain de météorologie à Guam. Les habitants des îles Marshall souffrant de troubles respiratoires sont invités à rester confinés chez eux, et les compagnies aériennes et maritimes ont été averties qu’elles devront composer avec une visibilité réduite.

Kilauea volcano on Hawaii’s Big Island has had it all over the past three weeks: molten rock shooting toward the sky, lava oozing from the ground and ash clouds rising miles into the air. You can also add ‘‘vog’’ to the mix. https://t.co/n1jIoSHzOG pic.twitter.com/WNTYXUT9Fq