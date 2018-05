Etats-Unis: L'ancien président George H.W. Bush hospitalisé

HOSPITALISATION Le 41e président des Etats-Unis souffrent d'un épisode d'hypotension et de fatigue...

George H.W Bush et son fils George W. Bush à Dallas, le 25 avril 2013 — JEWEL SAMAD / AFP

Le 41e président des Etats-Unis, George H. W. Bush, 93 ans, a été hospitalisé dimanche, a annoncé son porte-parole. «Le président George H. W. Bush a été conduit au Southern Maine Health Care aujourd'hui après un épisode d'hypotension et de fatigue. Il y restera probablement plusieurs jours en observation. L'ancien président est conscient et alerte, et ne ressent pas de gêne», a annoncé sur Twitter son porte-parole Jim McGrath. Il est hospitalisé dans le Maine, Etat du nord-est des Etats-Unis.

L'ancien président républicain (1989-1993) a déjà été hospitalisé en avril, au lendemain des obsèques de son épouse Barbara, pour une infection. George H. W. Bush est atteint de la maladie de Parkinson, ce qui le contraint depuis plusieurs années à se déplacer en fauteuil roulant. Sa femme Barbara Bush, le pilier d'une des plus grandes familles politiques des Etats-Unis, est décédée le 17 avril à l'âge de 92 ans.

Ensemble, les Bush ont eu six enfants dont George W. Bush, président de 2001 à 2009, dix-sept petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.