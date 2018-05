VIDEO. Allemagne : Après l’impressionnant incendie à Europa Park, des attractions restent fermées

Spectaculaire incendie à Europa Park à Rust in Baden-Wuerttemberg. / AFP PHOTO / dpa / Christine Gertler / Germany OUT — AFP

Au lendemain de l’incendie d’origine encore indéterminée qui a ravagé une partie du parc de loisirs Europa Park à Rust en Allemagne, les communications avec la direction restent difficiles, pour des problèmes de réseaux, explique à 20 Minutes le service de presse du parc. Quoi qu’il en soit, Europa Park est ouvert ce dimanche depuis 9 heures ce matin. Pour l’heure, seules les attractions Koffiekopjes, la grotte des pirates, Fjord-Rafting et les radeaux de la jungle sont fermées, indique la direction. Les attractions Monorail et Train panoramique, un temps fermées, sont à nouveau ouvertes vient d'indiquer la direction. En revanche, les spectacles suivants n’auront pas lieu : Bamboe Baai, Comédie musicale pour enfants et Magic mit Oguz.

Pour rappel, l’incendie a éclaté samedi soir dans l’enceinte du parc, dans un entrepôt et s’est propagé à une attraction, « la grotte des pirates » dans le quartier Hollandais. Près de 500 membres des forces de secours sont intervenus. Michael Mack, le fils aîné du propriétaire d'Europa-Park, a indiqué sur Twitter que les quartiers batave et norvégien sont entièrement détruits

No damages in Iceland,Portugal,Luxembourg Place and Colonial House-Thanks God!! pic.twitter.com/XT3lU3sxkH — Michael Mack (@MichaelMack) May 26, 2018

L’incendie n’a pas fait de blessés parmi les visiteurs et les salariés. Près de 25.000 personnes ont été évacuées dans le calme, précise la direction sur son compte Twitter.Toutefois, trois pompiers ont été légèrement blessés, intoxiqués par la fumée. L’incendie a été maîtrisé en fin de soirée.