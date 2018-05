Etats-Unis: Trump ne reverra peut-être pas l'arbre offert par Macron

Il n’est pas au bout de ses aventures. Le chêne offert à Donald Trump par Emmanuel Macron lors de sa visite aux Etats-Unis, après avoir été planté à la Maison Blanche puis escamoté pour être mis en quarantaine, ne devrait pas en revenir avant au moins deux ans, selon les autorités américaines. Autrement dit, Donald Trump ne le reverra peut-être pas avant la fin de son mandat.

Pres. Trump and French Pres. Macron plant a tree on the South Lawn of the White House ahead of tonight's State Dinner. https://t.co/AeJumZ0GNF pic.twitter.com/w9CqfVObnB