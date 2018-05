VIDEO. Allemagne: Impressionant incendie à Europa-Park, pas de blessés

Un incendie d'origine encore indéterminée a éclaté ce samedi soir dans l'enceinte du parc d'attraction Europa-Park, à Rust en Allemagne, sans faire de blessés, a indiqué la direction du parc.

Michael Mack, le fils aîné du propriétaire d'Europa-Park, a indiqué sur Twitter que personne n'a été blessé, mais que les quartiers batave et norvégien sont entièrement détruits.

A sad day for #europapark thanks to all who help us to save our life's work! Can't express my feelings.Lost Batavia and Norway completely-but so far no person beeing hurt