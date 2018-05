Référendum pour libéraliser l'avortement en Irlande: Le «oui» recueille 60%

Devant un bureau de vote en Irlande, le 25 mai 2018. — Peter Morrison/AP/SIPA

Le « oui » a obtenu un peu plus de 60 % des voix lors du référendum historique en Irlande sur la libéralisation de l’avortement, selon les premiers résultats officiels partiels publiés samedi.

60,19 % des électeurs de Galway East, première circonscription dépouillée sur 40, se sont dit favorables à une libéralisation de la législation, actuellement l’une des plus restrictives d’Europe, a annoncé le centre de comptage central basé à Dublin. La participation y a atteint 63 %.

Abroger l’interdiction constitutionnelle de l’avortement

L’Irlande, un pays de 4,7 millions d’habitants à très forte tradition catholique, se prononçait par référendum pour abroger l’interdiction constitutionnelle de l’avortement ajoutée dans la constitution en 1983 par le 8e amendement.

Près de 3,5 millions d’électeurs étaient appelés à se prononcer à l’issue d’une campagne âpre, au cours de laquelle les divisions entre villes et campagne, jeunes et moins jeunes se sont montrées particulièrement exacerbées.

Selon le sondage IPSOS/MRBI, les femmes ont voté à 70 % pour la libéralisation de l’IVG et 30 % contre ; la proportion chez les hommes est de 65 % pour le oui et 35 % pour le non. Les personnes âgées de plus de 65 ans ont, elles, voté majoritairement contre le changement de législation tandis que les 18-24 ans ont voté à 84 % pour.