Référendum pour libéraliser l'avortement en Irlande: Le oui largement en tête, selon les estimations

Près de deux électeurs irlandais sur trois ont voté pour libéraliser l'avortement. Selon un sondage de l'institut Ipsos/MRBI réalisé pour le journal Irish Times auprès de 4.000 électeurs à la sorti des urnes, le oui l'emporterait avec 68% des suffrages contre 32% pour le non, avec une marge d'erreur de 1,5%. Les résultats définitifs seront connus samedi après le dépouillement.

Irish Times exit poll suggests that the margin of victory for the Yes side in the referendum will be 68 per cent to 32 per cent – a stunning victory for the Yes side after a long and often divisive campaign.https://t.co/oclMHokatD