Annulé ou pas annulé? Trump entretient le doute sur le sommet avec Kim

C’est l’art de la confusion. Il y a 24 heures, il adressait une lettre de rupture à Kim Jong-un. Mais vendredi matin, Donald Trump a affiché son optimisme sur les discussions avec Pyongyang, allant même jusqu’à évoquer le possible maintien du sommet du 12 juin.

« Nous leur parlons en ce moment », a-t-il déclaré depuis les jardins de la Maison Blanche, au lendemain de l’envoi d’un courrier dans lequel il annonçait qu’il ne se rendrait pas à Singapour comme prévu et dénonçait « l’hostilité » du régime de Pyongyang. « Ils veulent vraiment le faire. Nous aimerions le faire », a-t-il ajouté, interrogé sur la possibilité de ce face-à-face inédit entre un président américain en exercice et un représentant de la dynastie des Kim, qui règne sur la Corée du Nord depuis plus d’un demi-siècle.

« Nous verrons ce qui va se passer », a-t-il encore dit, reprenant une formule maintes fois répétée, avant de lancer, sans autres précisions, que la rencontre « pourrait même avoir lieu le 12 (juin) ». « Très bonne nouvelle de recevoir la déclaration chaleureuse et productive de la Corée du Nord », avait tweeté Donald Trump vendredi matin.

Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!