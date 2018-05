Donald Trump annonce dans une lettre à Kim Jong-un que le sommet de Singapour n'aura pas lieu

Donald Trump et Kim Jong-un devaient se rencontrer le 12 juin. — MANDEL NGAN / AFP / KCNA VIA KNS

Kim Jung-Un avait pourtant montré des signes de bonne volonté. Le président américain Donald Trump signifié ce jeudi dans une lettre au président nord-coréen que le sommet de Singapour, au cours duquel les deux hommes devaient dialoguer, n’aurait pas lieu. Dans son courrier, le président américain évoque « la puissance » de l’arsenal nucléaire américain.

Le président américain Donald Trump devait rencontrer le 12 juin le leader nord-coréen Kim Jong Un pour des discussions devant permettre d’avancer vers un règlement de l’épineux dossier du nucléaire nord-coréen.

Le retour de la rhétorique menaçante

Mais l’euphorie née de la remarquable détente apparue sur la péninsule depuis le début de l’année et de la perspective de cette poignée de mains historique avait laissé place au doute ces derniers jours, Washington et Pyongyang renouant avec la rhétorique menaçante et évoquant la possibilité que la réunion n’ait pas lieu.

La Corée du Nord a pourtant démantelé ce jeudi son site d’essais nucléaires, au cours d’une opération savamment orchestrée par le régime comme un geste de bonne volonté avant un sommet potentiel avec les Etats-Unis.

Pyonyang a « complètement » démantelé le site d’essais de Punggye-ri, dans le nord-est, a annoncé l’Institut pour les armes nucléaires de la République populaire démocratique de Corée dans un communiqué en anglais rendu public par l’agence officielle KCNA. L’opération a été saluée par Séoul, qui espère que « cela serve à avancer vers la dénucléarisation complète » du voisin du nord, a affirmé Noh Kyu-duk, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.