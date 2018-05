Italie: Giuseppe Conte désigné chef du gouvernement par le président

Giuseppe Conte à Rome, le 23 mai 2018. — Fabio Frustaci/AP/SIPA

Le président italien, Sergio Mattarella, a chargé mercredi Giuseppe Conte, un juriste proposé par les antisystème et l’extrême droite, de former le prochain gouvernement.

« Le président de la République, Sergio Mattarella, a reçu cet après-midi le professeur Giuseppe Conte, auquel il a donné le mandat pour former le gouvernement », a déclaré à la presse le secrétaire général de la présidence, Ugo Zampetti.

Giuseppe Conte, désigné mercredi pour diriger le gouvernement d’union antisystème/extrême droite, est un avocat et professeur de droit de 53 ans, inconnu du grand public et jusqu’à présent très éloigné du monde politique. « Je suis très fier de ce nom, parce qu’il représente la synthèse entre la Ligue et le M5S », a affirmé Luigi Di Maio, chef de file du Mouvement 5 étoiles.

Premier chef de gouvernement originaire du sud depuis 30 ans

Avant mercredi, la seule apparition publique dans un contexte politique de cet universitaire discret à la mèche brune rebelle datait d’avant les élections du 4 mars, quand le M5S l’avait présenté comme possible ministre de l’administration publique. « C’est un expert absolu en simplification, "débureaucratisation", rationalisation de la machine administrative que tant de nos entreprises demandent », assure Matteo Salvini, patron de la Ligue.

Les deux hommes ont proposé lundi le nom de Giuseppe Conte au président italien, Sergio Mattarella, qui a temporisé, redoutant que cet inconnu ne fasse pas le poids devant les ténors des partis qui l’ont choisi et qui devraient être ses ministres.

Il est le premier chef de gouvernement originaire du sud de l’Italie depuis près de 30 ans. « C’est quelqu’un qui vient de la périphérie de ce pays (…), qui s’est fait tout seul, un dur », a assuré Luigi Di Maio. Giuseppe Conte a fait de brillantes études de droit à la Villa Nazareth, une université catholique pour étudiants défavorisés à Rome.

Lui qui a voté à gauche la majeure partie de sa vie va désormais diriger des ministres d’extrême droite. « Je pense que les schémas idéologiques du XXe siècle ne sont plus adéquats », a-t-il expliqué un jour, selon la presse.

Faute de se mettre d’accord sur un poids-lourd politique, le M5S et la Ligue ont eu recours à cet expert qui n’a jamais été élu, un comble pour ces deux partis qui ont passé les dernières années à pourfendre les divers gouvernements techniques ou de coalition.