Stacey Cunningham est la première femme à prendre la tête de Wall Street

Stacey Cunningham prendra la tête du New York Stock Exchange. Agée de 43 ans, elle est entrée en 1994 dans la première place boursière du monde à l’occasion d’un stage. A compter 25 mai, Stacey Cunningham remplacera Tom Farley, selon le Wall Street Journal.

Today we open a new chapter and welcome Stacey Cunningham as the 67th President of NYSE Group https://t.co/X3NBbk7OZn