Tunisie: Une émission de caméra cachée anti-Israël fait polémique

TELEREALITE Une émission télévisée ayant filmé en caméra cachée des hommes politiques, artistes et sportifs tunisiens à qui l'on proposait de coopérer avec Israël fait polémique en Tunisie...

Rafou Ayadi, l'une des personnalités piégées par l'émission, en 2012. — FETHI BELAID / AFP

Avant même sa diffusion, l’émission de téléréalité intitulée « Shalom » a fait parler d’elle en Tunisie. Des listes de responsables ayant accepté de coopérer avec l’Etat hébreu contre une importante somme d’argent ont circulé sur les réseaux sociaux.

L’invité se retrouve sans être prévenu dans une maison inconnue. Entouré de comédiens qui jouent le rôle de représentants d’une « ambassade israélienne » travaillant secrètement en Tunisie, des personnalités sont interrogées sur une éventuelle coopération avec l’Etat hébreu. Problème : la Tunisie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en octobre 2000.

Cette émission était programmée à partir du premier jour du ramadan mais une chaîne privée a renoncé à la diffuser, poussant son producteur Walid Zribi à dénoncer dans plusieurs médias locaux « une censure ».

« J’étais terrifié »

Elle est finalement diffusée tous les soirs depuis dimanche sur une autre chaîne tunisienne lors de la rupture du jeûne, à l’heure où l’audience est maximale.

Dans le premier épisode, une figure sportive accepte d’entraîner un club israélien en échange de 120.000 dollars. Dans le deuxième épisode, Raouf Ayadi, un chef de l’opposition et détracteur connu d’Israël, assure « ne pas avoir de problème » avec l’Etat hébreu, tout en se montrant visiblement sur ses gardes face à un homme armé.

Raouf Ayadi, chef du parti Wafa, a porté plainte contre l’émission. « Une grande pression a été exercée sur moi, j’étais terrifié », a-t-il assuré sur la radio privée Mosaïque FM, ajoutant que « des séquences comme celles d’un garde du corps armé m’empêchant de sortir » n’avaient pas été diffusées.

Protection policière et menaces

Le producteur de l’émission a réclamé mardi une protection policière, se disant l’objet de menaces. Si les internautes s’en étaient initialement pris aux personnalités censées avoir accepté de coopérer avec Israël, cette caméra cachée a été critiquée, qualifiée par des internautes d'« émission de la honte », « infecte ».

« Ce n’est pas une caméra cachée mais un programme politique rusé (…) qui vise à porter atteinte à l’image de personnes honorables et faire briller les vrais serviteurs du Mossad en Tunisie », écrit ainsi un internaute. La question palestinienne et les relations avec Israël sont des sujets très sensibles en Tunisie où de nombreux militants des droits de l’Homme et hommes politiques réclament l’adoption d’un projet de loi criminalisant la normalisation des relations avec l’Etat hébreu.