VIDEO. Trump accuse la CIA d'avoir tenté d'infiltrer son équipe de campagne

Donald Trump poursuit sa chasse à la « chasse aux sorcières ». Le président américain a relancé lundi ses attaques contre l’enquête russe du procureur spécial Robert Mueller en accusant la CIA de l’ère Obama d’avoir voulu commettre un « assassinat politique » en infiltrant son équipe de campagne.

Depuis des mois, le camp républicain tente d’affaiblir le magistrat indépendant en dénonçant une politisation des enquêteurs. Il demande aussi la fin rapide des investigations, craignant qu’elles ne puissent avoir une influence sur les élections parlementaires de novembre.

Mike Pence tells Fox News he's Very Concerned about the conspiracy theory that the FBI "spied" on the Trump campaign pic.twitter.com/6QmOZQKd8l

Le vice-président Mike Pence a ajouté sa voix, déclarant lundi soir sur Fox News : « Il est temps que le procureur spécial termine et je pense que c’est probablement un avis largement partagé par les gens à travers les Etats-Unis ».

Donald Trump fustige inlassablement l’enquête sur une éventuelle collusion entre son équipe de campagne et des agents russes comme une « chasse aux sorcières ». Il est déterminé à prouver que des personnes au sein du pouvoir judiciaire, liées à l’opposition démocrate, veulent miner sa présidence.

Pour le milliardaire, il s’agit de convaincre les électeurs que les démocrates ne peuvent supporter d’avoir perdu l’élection et ont pour seul objectif d’engager une procédure de destitution contre lui, alors qu’une majorité des Américains y est opposée. « C’était un assassinat politique, pas une enquête du renseignement », a tweeté lundi Donald Trump, en reprenant les accusations d’un commentateur de Fox News, Dan Bongino.

...they then used to start an investigation about Trump. It is that simple. This guy is the genesis of this whole Debacle. This was a Political hit job, this was not an Intelligence Investigation. Brennan has disgraced himself, he’s worried about staying out of Jail.” Dan Bongino