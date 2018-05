Cambodge: Des Youtubeurs font scandale en se filmant en train de cuisiner des espèces protégées

POLEMIQUE Ce couple d’adeptes de la survie a présenté des excuses et retiré les vidéos les montrant en train de cuisiner des requins, des pélicans et un chat pêcheur…

Au Cambodge, une Youtubeuse s'est filmée en cuisinant des espèces protégées. — YouTube / Natural Life TV

Deux Youtubeurs cambodgiens adeptes des méthodes de survie ont choqué en postant plusieurs vidéos les montrant en train de dépecer, cuisiner et manger des animaux appartenant à des espèces protégées, rapporte Le Soir dimanche 20 mai.

Face aux critiques et aux plaintes, Ha Lin Tuch et son mari Phoun Raty ont retiré les images de leur chaîne YouTube Natural Life TV et présenté des excuses publiques, regrettant d’avoir « détruit notre faune ». Les vidéos postées sur cette chaîne leur auraient rapporté 500 dollars américains (environ 425 euros), selon la Youtubeuse.

Des requins, des pélicans, un chat pêcheur

Parmi les animaux préparés et consommés par le couple dans sa maison de Phnom Penh (Cambodge) figurent des requins et des pélicans tachetés. « Les animaux qui ont été cuisinés n’étaient pas sur la liste des espèces en voies de disparition, mais la plupart étaient protégées. Seule une espèce était en voie d’extinction », a fait savoir le département de la protection de la nature du pays. Il s’agit du chat pêcheur.

Les autorités cambodgiennes ont par ailleurs affirmé au sujet des deux Youtubeurs : « Nous préparons un rapport sur les faits et sommes prêts à entreprendre une action en justice contre eux ». De son côté, Ha Lin Tuch a assuré que les animaux en question avaient été achetés sur un marché, non pas capturés dans la nature.

