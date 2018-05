VIDEO. Mariage princier: Meghan Markle portait une robe de mariée française, «sobre et élégante» créée par Givenchy

La robe de mariée de Meghan Markle a été créée par la styliste britannique Clare Waight Keller. — AFP

C’était l’un des secrets les mieux gardés du Royaume-Uni. L’ex-actrice américaine Meghan Markle portait ce samedi lors de son mariage à Windsor une robe de mariée créée par la styliste britannique Clare Waight Keller, directrice artistique de la maison de haute couture française Givenchy.

A la fois moderne, simple et élégante, mettant en valeur la silhouette svelte de la jeune femme de 36 ans, la robe à encolure bateau comportait une courte traîne et un long voile avec broderie en dentelle.

La robe de mariée de Meghan Markle a été créée par la styliste britannique Clare Waight Keller. - Ben Stansall

« C’est une robe low profil, élégante, propre »

« C’est assez génial que le choix se porte sur une maison de haute couture française. C’est une robe low profil, élégante, propre », a commenté pour 20 Minutes le couturier Julien Fournié, dont la maison de couture fait partie des 15 enseignes à avoir l’appellation Haute Couture. « Givenchy est une maison très implantée dans le paysage de la haute couture. Elle a été reprise par Clare Waight Keller, elle est anglaise donc ça rassure la couronne. »

C'est après avoir rencontré Clare Waight Keller début 2018, que Meghan, grande amatrice de mode, a choisi de travailler avec elle pour cette robe à «l'esthétique intemporelle et élégante», a indiqué dans un communiqué le palais de Kensington, résidence officielle du prince Harry.

For full details of Ms. Markle's Clare Waight Keller for Givenchy wedding dress click here: https://t.co/flDwgm4LUp — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

« C’est un immense classique, on la voit partout depuis 30 ans : décolleté bateau, manches trois quarts, forme tulipe, manches montées et pas Kimono, pince poitrine. Il y a deux possibilités, soit c’est un satin duchesse utilisé du côté mat, soit un drap de soie posé sur un organza soie », a détaillé le styliste français Julien Fournié.

Conformément au souhait de Meghan, le voile, d'une longueur de cinq mètres, était brodé de fleurs représentant les 53 pays du Commonwealth. La mariée a également ajouté deux fleurs de son choix, dont un pavot de Californie, dont elle est originaire. Meghan portait aussi des chaussures Givenchy et un diadème de diamants de 1932, prêté par la reine Elizabeth II, la grand-mère de Harry. Ses boucles d'oreilles, et un bracelet, sont signés Cartier.

La robe de mariée de Meghan Marke est une création Givenchy Haute Couture, surmontée d'une voile de 5 mètres. Elle porte également un diadème bandeau tiare de la reine Mary épouse de George V, datant de 1932. 👰🏻 #RoyalWedding pic.twitter.com/hw85gXevpD — The Fashion Talk (@FashionTalkFR) May 19, 2018

Cette robe est très différente de celle que la jeune femme de 36 ans portait lors de sa précédente union en 2011. Pour son mariage avec le producteur Trevor Engleson, l’actrice avait alors opté pour une robe longue bustier très simple avec une ceinture à strass, un style tout à fait différent.

« Elle s’est laissée driver pour la tenue »

« Kate était dans la tradition royale comme Grace Kelly alors que Meghan est dans la sobriété, ça se comprend vu que c’est un second mariage. C’est une jeune femme qui connaît la presse et qui connaît son image, on dirait qu’elle s’est laissée driver pour la tenue. Elle est ravissante dans la robe : elle a une taille fine, des hanches, des petites épaules… On a envie de l’habiller en haute couture », explique le couturier Julien Fournié.

Il y a sept ans, la robe portée par Kate Middleton lors de son mariage avec le prince William, frère d’ Harry, avait déjà suscité un énorme intérêt dans le monde entier. La duchesse de Cambridge avait choisi un modèle en satin blanc et ivoire, dessiné par la styliste Sarah Burton et fabriqué dans les ateliers Alexander McQueen, une création 100 % britannique.