VIDEO. Fusillade dans un lycée au Texas: Au moins 8 morts, des engins explosifs découverts

Nouvelle fusillade aux Etats-Unis, cette fois dans un lycée de Santa Fe, au Texas. Entre « 8 et 10 personnes ont été tuées », a indiqué le bureau du shérif, mais la police n’a pas encore fourni de bilan exact. Un suspect a été arrêté. Selon les autorités, il s’agirait d’un élève de l’établissement. La police a également découvert « des engins explosifs » sur le campus et à l’extérieur de l’établissement. Une intervention est en cours pour les neutraliser.

#UPDATE There have been explosive devices found in the high school and surrounding areas adjacent to the high school. Because of the threat of explosive items, community members should be on the look-out for suspicious packages and anything that looks out of place.