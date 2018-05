VIDEO. Fusillade dans un lycée au Texas: Au moins 10 morts et 10 blessés, le suspect identifié

Nouvelle fusillade aux Etats-Unis, cette fois dans un lycée de Santa Fe, au Texas. Au moins « 10 personnes ont été tuées et 10 blessées », a indiqué le gouverneur de l’Etat, Greg Abbott, vendredi. Selon les autorités, le suspect est un élève de l’établissement qui a indiqué dans son journal qu’il voulait se suicider, mais il a pu être arrêté. La police a également découvert « des engins explosifs » au domicile du suspect et dans son véhicule.

Donald Trump a adressé ses condoléances aux familles des victimes de cette « tragédie horrifique ».

"We are with you in this tragic hour," @POTUS said about the Santa Fe High School deadly shooting. #PrayForSantaFe



Live team coverage: https://t.co/lUUGfKCRsj pic.twitter.com/LoPKUGWabl