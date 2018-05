VIDEO. Fusillade dans un lycée au Texas: Au moins 8 morts, des engins explosifs découverts

Une fusillade dans un lycée de Santa Fe, au Texas, a fait au moins huit morts, le 18 mai 2018. — Stuart Villanueva/AP/SIPA

Nouvelle fusillade aux Etats-Unis, cette fois dans un lycée de Santa Fe, au Texas. Entre « 8 et 10 personnes ont été tuées », a indiqué le bureau du shérif, mais la police n’a pas encore fourni de bilan exact. Un suspect a été arrêté. Selon les autorités, il s’agirait d’un élève de l’établissement. La police a également découvert « des engins explosifs » sur le campus et à l’extérieur de l’établissement. Une intervention est en cours pour les neutraliser.

Donald Trump adressé ses condoléances aux familes des victimes de cette « tragédie horrifique ».

"We are with you in this tragic hour," @POTUS said about the Santa Fe High School deadly shooting. #PrayForSantaFe



Live team coverage: https://t.co/lUUGfKCRsj pic.twitter.com/LoPKUGWabl — ABC13 Houston (@abc13houston) May 18, 2018

Plusieurs médias américains ont publié le nom du suspect. Il s'agit d'un élève de 17 ans. Sur ses pages Instagram et Facebook, il avait notamment publié des photos d'un pistolet et d'un couteau, ainsi que d'un t-shirt «Born to kill», «Né pour tuer».

Une fille blessée à la jambe, selon un témoin

« Quelqu’un est entré avec un fusil et a commencé à tirer, et cette fille a été blessée à la jambe », a déclaré un témoin seulement identifié avec le prénom Nikki, à la chaîne locale KTRK. Elle a précisé que des élèves avaient pris la fuite.

A group of students outside Santa Fe High School were just directed by police to a nearby field and told to empty their backpacks, video from CNN affiliate KTRK shows. pic.twitter.com/vOzxrzXp70 — Brian Ries (@moneyries) May 18, 2018

Un groupe d’étudiants qui se trouvait à l’extérieur du lycée a été vu en train de vider leur sac à dos, alignés face aux policiers.

Le tireur du lycée au Texas serait un élève de l’établissement

Le fils d’un coach de football du lycée a eu des nouvelles de son père. Il raconte à CNN : « Il va bien mais il dit que c’est complètement fou (en ce moment) mais il doit m’appeler quand il en saura plus. Tout ce que je sais, c’est que quelqu’un a actionné l’alarme incendie, et une fois que tout le monde était sorti des salles de classes, cette personne a commencé à tirer. »