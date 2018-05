VIDEO. Etats-Unis: Plusieurs morts lors d'une fusillade dans un lycée au Texas

Nouvelle fusillade dans un lycée de Santa Fe (Texas) aux Etats-Unis. Plusieurs personnes ont été tuées ce vendredi matin, ont indiqué des chaînes de télévision. La police a confirmé la mort «de 8 à 10 personnes».

« Un incident s’est produit ce matin dans un lycée impliquant un tireur. L’incident est toujours en cours mais est sous contrôle. Des blessés ont été confirmés », avait auparavant indiqué le district scolaire de Santa Fe sur sa page Facebook.

« Quelqu’un est entré avec un fusil et a commencé à tirer, et cette fille a été blessée à la jambe », a déclaré un témoin seulement identifié avec le prénom Nikki, à la chaîne locale KTRK. Elle a précisé que des élèves avaient pris la fuite.

A group of students outside Santa Fe High School were just directed by police to a nearby field and told to empty their backpacks, video from CNN affiliate KTRK shows. pic.twitter.com/vOzxrzXp70