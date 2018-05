Allemagne: Une tornade fait deux blessés et dévaste des dizaines de maisons

Une maison dévastée par des vents violents en Allemagne, le 17 mai 2018. — Marius Becker/AP/SIPA

Les images sont impressionnantes. Un violent orage, accompagné de tornades, s’est abattu sur l’Ouest de l’Allemagne, près de la frontière des Pays-Bas. Deux blessés sont à déplorer, dont un grave.

Les autorités décrivent « un couloir de dévastation » sur le passage de la tornade. Dans l’ouest de l’Allemagne, à proximité de la commune de Viersen, des vents violents ont tout balayé sur leur passage. Deux personnes ont été blessées, dont l’une « gravement » alors qu’elle se trouvait à bord d’une voiture.

Des maisons inhabitables

Plusieurs dizaines de maisons ont été endommagées. « Les maisons sont tellement endommagées qu’elles sont totalement inhabitables », ajoutent les autorités allemandes. Le journal Bild évoque un total de 40 à 50 habitations concernées.

La tornade s’est formée peu avant 18 heures et s’est déplacée d’est en ouest. Arbres déracinés, voitures endommagées ou routes et ligne de train coupées, les dommages sont importants en Allemagne. Les autorités ont coupé plusieurs routes pendant ce phénomène qui a duré entre dix et quinze minutes.