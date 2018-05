L'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU quitte le Conseil de sécurité quand le représentant palestinien prend la parole

Après avoir défendu la réaction d’Israël devant le Conseil de sécurité de l’ONU, l’ambassadrice des Etats-Unis s’en est allée sans demander son reste. Et ce, avant même que le représentant palestinien ne s’exprime. Une sortie remarquée et commentée sur les réseaux sociaux au lendemain de la mort de près de 60 Palestiniens à la frontière entre la bande de Gaza et Israël.

Nikki Haley walking out as Palestine's envoy to the UN begins to speak pretty much summarizes the US stance towards the Palestinians. pic.twitter.com/3GJJM48ewK