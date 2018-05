La peine maximale. Un homme qui avait en 2016 tiré une douzaine de fois sur un policier de Philadelphie (nord-est des Etats-Unis) avant de revendiquer son appartenance au groupe djihadiste Daesh a été condamné lundi à près de 50 ans de prison. Edward Archer, 33 ans, avait été jugé coupable de tentative de meurtre et agression à l'issue d'un procès en janvier. Le juge de Philadelphie, Leon Tucker, lui a infligé la peine maximale pour ces crimes, soit entre 48,5 et 97 ans de prison.

#Philadelphia police chief says gunman confessed to shooting cop in "name of Islam", pledged allegiance to #ISIS. pic.twitter.com/s2sWsnCvd4