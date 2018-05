Melania Trump opérée pour un problème «bénin» au rein

C’est la première fois depuis les années 80 qu’une First Lady subit une intervention chirurgicale. La Première dame des Etats-Unis Melania Trump a été opérée lundi matin pour un problème « bénin » au rein et devrait rester hospitalisée toute la semaine, a annoncé la Maison Blanche.

JUST IN: First lady Melania Trump underwent procedure to treat benign kidney condition, her spokesperson says, and will remain at Walter Reed for the week.



"The procedure was successful and there were no complications." pic.twitter.com/apTEfoSOVb