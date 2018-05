Les infos immanquables du jour: Panne téléphonique géante, vidéo choc et bain de sang à Gaza

Vendredi 27 avril, une nouvelle manifestation s'est déroulée à la frontière israélienne à Gaza. — MAHMUD HAMS / AFP

C’est enfin reparti pour une semaine sans jour férié (il était temps, non ?). Puisque vous n’avez peut-être pas eu le temps de regarder l’actu du jour, voici vos infos immanquables que vous soyez à Amiens ou à Reims.

L’article le plus lu du jour : La vidéo choc du rappeur Childish Gambino atteint 100 millions de vues en 7 jours

Cent millions de vues en une semaine. La vidéo choc du rappeur Childish Gambino, qui interroge la société américaine sur son rapport au racisme, aux armes, à la violence et à la consommation, a franchi une barre symbolique. Jusque-là, seules quatre vidéos musicales ont atteint ce seuil en moins de temps : Gentleman du chanteur sud-coréen Psy (3 jours), Look What You Made Me Do de Taylor Swift (3 jours), Hello d’Adele (4 jours) et Wrecking Ball de Miley Cyrus (6).

La suite est à lire par ici.

L’article le plus partagé du jour : Les principaux opérateurs français victimes d'une panne nationale

Friture sur la ligne. Les principaux opérateurs français de téléphonie ont été victimes de pannes sur leurs réseaux. SFR, Orange, Bouygues Télécom et Free étaient ainsi au ralenti. Et c’est d’Orange qu’est venu le problème. Mais tout est bien qui finit bien. Les appels voix entre Orange et les autres opérateurs, « fortement » perturbés depuis lundi matin à la suite d’un problème technique, sont rétablis depuis 16H45, a annoncé l’opérateur historique. « Nous avons constaté une amélioration du service dans l’après-midi et un rétablissement depuis 16h45 », a précisé Orange, tout en présentant ses excuses « pour la gêne occasionnée ».

Le live à suivre du jour : Bain de sang à Gaza avec au moin 52 morts

On craignait le pire. Et il est en train de se produire. Au moins, 52 Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne lors de manifestations et de heurts contre le transfert aujourd’hui à Jérusalem de l’ambassade des Etats-Unis en Israël. Suivez la situation en direct par ici.