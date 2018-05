17h30 : Amnesty dénonce une « violation abjecte » des droits de l’Homme

Amnesty International a dénoncé une « violation abjecte » des droits de l’Homme et des « crimes de guerre » à Gaza : « Nous assistons à une violation abjecte du droit international et des droits de l’Homme à Gaza », a dénoncé sur Twitter l’organisation non gouvernementale basée à Londres. « Ceci doit cesser immédiatement », a-t-elle ajouté.

#Gaza update: At least 37 Palestinians have been killed in protests. This is another horrific example of the Israeli military's use of excessive force and live ammunition. It is a violation of human rights and international standards.