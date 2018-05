Le pare-brise du cockpit explose en plein vol, l'avion d'une compagnie chinoise se pose en urgence

Les voyageurs d’un vol de la compagnie chinoise Sichuan Airlines ont eu une grosse frayeur ce lundi matin. Alors qu’il reliait Chongqing à la capitale tibétaine de Lhassa, un Airbus A319 a dû se poser d’urgence à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine selon le site Weibo.

Au cours du vol, le pare-brise sur le côté droit du cockpit s’est en effet fissuré en plein vol avant de complètement se briser. Un incident à l’origine d’une dépressurisation dans le cockpit.

We have more detail from the airline: inside layer of right windshield cracked at FL331. Crew started divert to Chengdu. ECAM showing right windshield anti-ice error. Then entire windshield cracked and lost.

Fort heureusement, le vol Sichuan 3U8633 qui se trouvait à 33.200 pieds d’altitude, soit plus de 10.000 mètres, a réussi à descendre et se poser grâce à l’équipe de pilotage, qui a dû opérer en manuel.

A Sichuan Airlines flight from Chongqing to Lhasa made an emergency landing at the Chengdu airport earlier this morning due to a broken window on the flight deck. All passengers are safe and were relocated to another plane to continue their journey. pic.twitter.com/uycFodXOrY