VIDEO. Inde: Une série de tempêtes de sable et d'orages fait au moins 41 morts

INDE La grêle et des orages qui ont abattu des murs, des arbres et des pylônes électriques...

Un épais voile de poussière recouvre un village près de New Delhi, le 13 mai 2018. — Altaf Qadri/AP/SIPA

Une série de tempêtes de sable et d'orages dans le nord de l'Inde a tué au moins 41 personnes dimanche et causé d'importants dégâts, ont annoncé les autorités.

Au moins 18 personnes ont été tuées par la grêle et des orages qui ont abattu des murs, des arbres et des pylônes électriques dans l'Etat d'Uttar Pradesh, ont déclaré des responsables des secours.

Delhi-NCR braces for fresh storm after Sunday rainfall kills over 40 across India: 10 updates https://t.co/RkNsdOCXI3 pic.twitter.com/ai2YOJY5Dl — DNA (@dna) May 14, 2018

Dix jours après une tempête de sable qui avait fait plus de 130 morts

Ces décès sont intervenus dix jours après une tempête de sable qui avait fait plus de 130 morts dans la même région.

Douze autres personnes ont été tuées dimanche par des orages dans le Bengale occidental, neuf par des éclairs en Andhra Pradesh et deux dans la capitale New Delhi, où des vents allant à plus de 100 km/h ont obligé 70 vols à être déroutés, selon les autorités. L'aéroport international Indira Gandhi a été fermé pendant plus de deux heures en raison du vent.